Zwembad de Horsten zoekt klussers om achterstallig onderhoud weg te werken

MUSSELKANAAL – Tijdens schoonmaakwerkzaamheden bij Zwembad de Horsten werd achterstallig onderhoud aan de bodem en de wanden van het zwembad pijnlijk zichtbaar. De vrijwilligers zoeken handige klussers die hen kunnen helpen de boel weer op te knappen.

Het Coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. Het zijn rare en onzekere tijden. De wereld staat op zijn kop. Iedereen wordt er door getroffen. Verplichte quarantaine, sociale afstand, verplichte winkelsluitingen, afgelastingen van grote en kleinere evenementen, sluiting van sport- en speelaccommodaties etc.



Ook voor de binnenbaden en buitenbaden hebben de door de regering afgekondigde maatregelen gevolgen. Ondanks deze maatregelen en onzekerheden zijn bij zwembad De Horsten de voorbereidingen voor het aankomend zwemseizoen toch begonnen. Onder hectische omstandigheden en met alle beperkende vrijheden wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de seizoenstart.



Rekening houdende met de door de regering afgekondigde maatregelen gaan ze er op dit moment vanuit dat ze op 12 juni 2020 open gaan. (Vanaf 1 juni start verkoop zwemabonnementen en inleveren spaarkaarten COOP bij de kassa van het zwembad) Een hele uitdaging, omdat ze op dit moment met een kleine groep vrijwilligers de seizoenstart moeten voorbereiden. Met maximaal twee vrijwilligers per klus worden de noodzakelijkste klussen voorbereid en uitgevoerd.

Afgelopen week is het zwembad door Buo schoongemaakt met een stoomcleaner. De bodem en de wanden zijn grondig gereinigd. Helaas wordt het achterstallig onderhoud aan de bodem en de wanden van het zwembad pijnlijk zichtbaar. In de bodem van het zwembad zit een behoorlijke scheur. Die zit er al een paar jaar, maar dit jaar is betonrot geconstateerd.

De herstelkosten voor dit probleem kan het zwembad niet zo even uit de opgebouwde reserves betalen. Voor het herstellen van deze schade moeten ze een beroep doen op gemeente Stadskanaal. Het geld is door de gemeente opgenomen in de begroting, maar in februari 2020 heeft de gemeente besloten om het besluit over de drie zwembaden in de gemeente Stadskanaal uit te stellen tot het najaar van 2020. Het gevolg is dat er geen geld beschikbaar wordt gesteld voor het noodzakelijke achterstallig onderhoud.

Voor het bestuur van Zwembad de Horsten een streep door de rekening. Het bestuur moet nu lastige keuzes maken om dergelijke voorkomende problemen op te lossen. Op dit moment is er dus geen geld om het probleem met de bodem rigoureus aan te pakken. Onder regie van Chris Müller, Verfzaak Müller en met behulp van vrijwilligers kunnen ze met de beschikbare financiële middelen wel een noodreparatie uitvoeren. Hierbij willen ze ook een beroep doen aan de bewoners van Musselkanaal en nabije omgeving. Ben jij handig en wil jij een helpende hand bieden? Meld je voor deze klus aan bij het bestuur van Zwembad de Horsten en mail je naam en telefoonnummer naar zwembaddehorsten@gmail.com. Het Bestuur neemt na ontvangst mail telefonisch contact met je op.

Bron: Zwembad de Horsten