Dodenherdenking zonder samen te zijn in Stadskanaal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 5 mei 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZONNIGE DAGEN

We zitten vanaf vandaag in een serie zonnige dagen, en per dag wordt het ook warmer. Vanmiddag zijn er misschien een paar stapelwolken, maar er is vooral felle zonneschijn, en de temperatuur stijgt na de kou van vannacht naar 15 a 16 graden.

Ook vannacht is het weer koud met minimum van 0 tot +2 en vorst aan de grond, maar morgenmiddag wordt het 16 a 17 graden.

Donderdag gaan we door tot rond 18 graden en vrijdag en zaterdag is het 20 a 21 graden. Wel neemt de bewolking dan toe en zondag draait de wind naar het noorden. Er komt dan heel koude lucht met enkele regen- en hagelbuien, de temperatuur is begin volgende maar 9 tot 11 graden.