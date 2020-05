Verdachten woningoverval Bourtange blijven vastzitten

BOURTANGE – De verdachten van een woningoverval in Bourtange blijven in ieder geval vastzitten tot ze in augustus voor de rechtbank moeten verschijnen.

De politie heeft eind januari en begin februari drie mannen aangehouden op verdenking voor betrokkenheid bij een gewapende overval op een woning aan de Zodenpadweg in Bourtange. De 66-jarige bewoner werd in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 september rond 02:30 uur in zijn slaap overvallen en mishandeld. Zo werd hij geslagen, geschopt en over de grond door glas gesleept. Hij lijdt aan een spierziekte, waardoor hij zich op het moment van de overval niet verweren kon. Hij raakte bij deze gewelddadige overval gewond en moest zich in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen. De man houdt er vermoedelijk blijvend letsel aan over. Waarom er zo veel geweld tegen hem werd gebruikt is tot op heden onduidelijk.



De overvallers gingen er met geld, portemonnees, sieraden en de auto van het slachtoffer vandoor. Deze auto werd korte tijd later teruggevonden bij Parc Emslandermeer in Vlagtwedde. Korte tijd voor de overval werd bij dinopark Tenaxx in Wedde een kluis gestolen. De politie houdt er rekening mee dat deze diefstal en de overval in Bourtange verband met elkaar houden. Het slachtoffer van Bourtange was namelijk enige tijd manager van het dinopark.

Dankzij tips, gedegen recherchewerk en het aantreffen van de auto van het slachtoffer kwam de politie de verdachten op het spoor. De aanhoudingen werden verricht op 28 januari, 2 februari en 5 februari op diverse plekken in de provincies Groningen en Friesland.

Gistermiddag, tijdens een korte zitting in de rechtbank te Groningen, werd duidelijk dat de drie verdachten in ieder geval in de cel blijven tot de zaak in augustus voor komt. Volgens Dagblad van het Noorden is de hoofdverdachte een 39 jarige veelpleger uit Delfzijl. Hij werd in 2016 veroordeeld tot achttien maanden celstraf wegens een serie inbraken in de provincie Groningen. Tien jaar daarvoor kreeg hij naast een forse celstraf voorwaardelijke tbs opgelegd. Daarnaast zou hij in Vlagtwedde hebben ingebroken bij voetbalclub vv Westerwolde (buit: de fooienpot), zou hij brand hebben gesticht op camping Wedderbergen en zou hij in Gieten, Annen en Scheemda benzine hebben gestolen bij tankstations, aldus DvhN.