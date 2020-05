Burgemeester Jaap Velema: “Kop d’r veur, de beloning ligt aan het eind”

STUDIO RTV WESTERWOLDE, G1 – Vanmorgen was burgemeester Jaap Velema weer te gast in het programma: De Dag Vanmorgen.

Vanmorgen vertelde burgemeester Jaap Velema in het programma De Dag Vanmorgen dat hij langzamerhand gaat wennen dat bij bijzondere evenementen, zoals de Lintjesregen en de 4 mei Herdenking, weinig mensen aanwezig zijn. Hij mist de interactie bij deze waardevolle momenten, maar gezien de omstandigheden moet het nu eenmaal zo, aldus de burgemeester.

De 4 mei Herdenking zou in Wedderveer als vanouds plaatsvinden, met muziekvereniging DOK uit Blijham, leerlingen van scholen uit de gemeente, afgevaardigden van diverse verenigingen en andere belangstellenden. De voorbereidingen waren al een half jaar aan de gang. Ook zou in het kader van 75 jaar Bevrijding in navolging van de voormalige burgemeester van Rhede, Gerd Conens, ook de nieuwe burgemeester Jens Willerding aanwezig zijn.

Dit liep allemaal anders. Burgemeester Velema maakte een tour van zuid naar noord Westerwolde en legde, samen met een lokale afgevaardigden van het Oranje comité, kransen bij de oorlogsmonumenten in Ter Apel, Sellingerbeetse, Bourtange en Vlagtwedde. Op de graven van vier gesneuvelde piloten op het kerkhof in Blijham werden bloemen gelegd en er was om zes uur een sobere herdenking bij het monument in Wedderveer. Hierbij was een handjevol mensen aanwezig.

Normaal gesproken is de herdenking om acht uur ’s avonds, maar omdat dit jaar op dat tijdstip tijdens de Herdenking op de Dam in Amsterdam Koning Willem Alexander een toespraak zou houden, werd de herdenking in Wedderveer om zes uur rechtstreeks uitgezonden, zodat iedereen, die dat wou, ook om acht uur de Herdenking op de Dam via de t.v. kon volgen.

Burgemeester Velema verwacht dat Premier Mark Rutte tijdens de persconferentie, die vanavond wordt uitgezonden, bekend gaat maken dat de regels weer een beetje versoepelen. “Maar we zijn er nog lang niet”, aldus Velema. Zijn laatste woorden aan het eind van het interview vanmorgen waren dan ook: “Kop d’r veur; de beloning ligt aan het eind”.