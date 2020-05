Derde verdachte aangehouden in zaak explosie Groningen

GRONINGEN – in het onderzoek naar de explosie aan de Wibenaheerd in Groningen is deze week een derde verdachte aangehouden.

Vrijdagavond vond een explosie plaats in een flat aan de Wibenaheerd. Een gedeelte van de gevel werd door de explosie weggeblazen. De naastgelegen woningen werden uit voorzorg ontruimd. Twee lichtgewonden werden per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. In alle woningen werd de gasaansluiting preventief afgesloten. Om de veiligheid te waarborgen zijn enkele balkons voorlopig preventief gestut.

Zaterdag en zondag heeft de recherche, na een tip, opnieuw onderzoek gedaan. De hele flat werd zaterdag opnieuw ontruimd en de EOD werd ingeschakeld. Er zijn explosieve stoffen gevonden. Deze zijn zondagavond aan de Driebond in de Stad tot ontploffing gebracht. Alle bewoners van de flat hebben de zaterdagnacht elders doorgebracht, waaronder in een hotel. Ze konden zondagavond terugkeren naar hun woningen.

De bewoners van het betrokken appartement zijn aangehouden. Deze week werd een derde verdachte aangehouden. Het betreft een 27- jarige man uit Groningen. Voor alle drie verdachten geldt dat ze in beperkingen zitten. Het onderzoekt gaat verder.