Geluksbrengertjes voor medewerkers Kloosterheerd

TER APEL – Vandaag hebben verpleging, verzorging en de thuiszorgmedewerkers van De Kloosterheerd in Ter Apel maar liefst 120 ‘Geluksbrengertjes’ in ontvangst genomen. Dit is speciaal met de hand gemaakt door Peter, Marja en Tim van Dijk uit Ter Apel.

Voor alle medewerkers is een ‘Geluksbrengertje’ gemaakt aldus Jantje Jalving van Zorggroep Meander waar De Kloosterheerd een onderdeel van uitmaakt. “Wij zijn erg blij met deze actie”, aldus Jantje. “Mooi dat mensen meeleven in deze bijzondere tijd. Soms zijn het de kleine dingen die het doen, zoals een tekening van een kind, een bos tulpen en zoals nu de Geluksbrengertjes. We gaan ze zeker dragen en zijn trots op ons werk”.

Over Zorggroep Meander.

Biedt zorg in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde. Daarbinnen hebben ze vier woonservicecentra (verzorgingshuizen) en vier woonzorgcentra (verpleeghuizen). Bij Zorggroep Meander bieden ruim 1.600 medewerkers en 500 vrijwilligers jaarlijks zorg aan circa 3.750 cliënten. Zorggroep Meander maakt deel uit van Espria.

