Henk IJsenbrand weer live in de studio met het programma Jukebox

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Na afwezigheid van 6 weken door de corona crisis presenteert Henk IJsenbrand weer live in de studio het programma Jukebox.

De hits uit de 60er, 70er en 80er jaren zullen dan weer voorbij komen. Henk is begonnen als DJ in 1970 in de toen fameuze discotheek Triton in Wedderveer. Triton was DE discotheek en de voorloper van de grotere discotheken uit de regio. Later zijn er nog vele bij gekomen.

Henk is dus dit jaar 50 jaar werkzaam als DJ en sinds enkele jaren presentator van het programma Jukebox.

Luister vanavond tussen 18.00 – 20.00 uur Jukebox.