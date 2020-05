DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen zondag en dinsdagochtend is vanaf een bouwplaats aan de Dieselstraße in Meppen 200 liter diesel en een sorteergrijper van een kraan gestolen. Hoe de daders dit zware werktuig hebben vervoerd is tot nu toe onduidelijk. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Sögel

Gisteren is om 17.35 uur bij een verkeersongeval op de L65 in Waldhöfe bij Sögel een 54 jarige automobilist om het leven gekomen.

De man kwam door onbekende oorzaak in een bocht op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal tegen een tegemoetkomende bestelbus. Het slachtoffer raakte bekneld en overleed op de plaats van het ongeval.

De beide inzittenden ( mannen van 53 en 59 jaar) van de bestelbus raakten lichtgewond. Zij werden ter controle naar een ziekenhuis gebracht.

De zwaarbeschadigde auto’s werden afgesleept. De weg is ter hoogte van het ongeval meerdere uren afgesloten geweest.

Papenburg

Vanmiddag is brand geweest in een loods van een afvalbedrijf aan de Nordhafen in Papenburg. De brand ontstond om half twee tijdens loswerkzaamheden van restafval. Het vuur greep snel om zich heen. Ook de hal en de machines die er in stonden raakten beschadigd. De brand werd door de brandweer van Papenburg geblust.

Er raakte niemand gewond. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie is een onderzoek naar de oorzaak van de brand gestart.