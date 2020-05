Kunstenaarscollectief maakt tekeningen om mensen een hart onder de riem te steken

STUDIO RTV WESTERWOLDE, G1 – Vanmorgen vertelt een van de initiatiefnemers van Be.tekeningen in het programma De Dag Vanmorgen over wat zij voor voor mensen tijdens de Coronacrisis mogen be.tekenen. Het interview is om kwart voor elf.



Het is half maart 2020 wanneer de Corona maatregelen in Nederland aangescherpt worden. Er is een steeds groter wordende groep mensen die zich in deze tijd alleen voelen, ziek zijn, de deur niet uit kunnen of geen bezoek mogen ontvangen. En er zijn ook mensen die voor hun inzet een beetje extra waardering verdienen. Kortom mensen die wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Jenny Piso (beeldend kunstenaar en initiatiefnemer) wilde iets voor hen betekenen en wel letterlijk. In een oproep op Facebook vraagt ze of er mensen zijn die iemand kennen die een tekening zou moeten krijgen en ze vraagt aan haar collega kunstenaars of zij mee willen doen. Gewoon een spontane actie dus.

Anke Wijnia (beeldend kunstenaar/styliste) uit Dokkum had het idee om portretjes te gaan tekenen voor mensen die hun dierbaren nu niet konden zien. Rein de Valk (beeldend kunstenaar/architect) uit Drachten, Rosita da Lima (fotograaf/kunstenaar) uit Wijnjewoude en ook Joke Vroegop (beeldend kunstenaar) uit Opeinde waren erg enthousiast en sloten zich aan. We kregen veel aanvragen en ook vanuit heel Nederland. Kort geleden kwam een aanbod van een dichteres om Nederlandstalige of Friese gedichtjes te maken en die mee te sturen voor wie dat wil.

Het collectief bestaat nu uit vijf kunstenaars, die allen op hun eigen manier iets betekenen voor mensen onder de overkoepelende naam Be.tekeningen. Maar wel ieder zelfstandig en op eigen titel. Ze hebben ieder hun eigen tekenstijlen en kunnen daardoor kunnen ze met elkaar heel veel verzoeken inwilligen. Van een dromerig landschap, tot een oldtimer, of een ouderlijk huis, een portretje, fleurige bloemen, een muzikale fantasievogel tot een stel lievelingsvissen in de vijver.



Be.tekeningen heeft een Facebook pagina en een Instagram account waar goed te zien is wat de kunstenaars maken en versturen. Er komen veel reacties binnen op die accounts. Mensen worden er blij van. In het begin namen de kunstenaars materiaal- en portokosten voor eigen rekening maar dat is niet meer realistisch dus we vragen nu wel een vrijwillige bijdrage daarvoor.



Ken jij ook iemand die door een tekening een hart onder de riem of blijk van waardering nodig heeft? En wil je meer weten over de werkwijze van Be.tekeningen?

Kijk dan even op,

Facebook – https://www.facebook.com/be.tekeningen/Instagram – https://www.instagram.com/be.tekeningen/

Email – be.tekeningen@gmail.com

