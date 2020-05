Politie zoekt getuigen autobrand Emmen

EMMEN – De politie is op zoek naar getuigen van een autobrand in Emmen.

Op dinsdag 5 mei omstreeks 00.40 uur heeft er een autobrand aan de Fokkingeslag in Emmen plaats gevonden. Toen de politie ter plaatse kwam zagen zij vlammen op het dak van auto. Er is door agenten geprobeerd deze te blussen. Er kon echter niet worden voorkomen dat de brandweer de binnenzijde van de auto moest nablussen. Er was inmiddels een gat door het dak geslagen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets verdachts gezien of weet u wie bij deze brandstichting betrokken is, dan horen ze dit graag via 0900-8844. Wilt u anoniem melden, bel dan naar 0800-7000.