Thuiswedstrijd in Groningen: kom thuis in beweging voor het goede doel

GRONINGEN – Op zaterdag 9 mei wordt het Pronkjewailspel officieel geopend door Mirjam Wulfse, gedeputeerde van de provincie Groningen, en Koen Schuiling, burgemeester van de gemeente Groningen. De opening van deze (inter-)actieve app gaat gepaard met een tweedaagse Thuiswedstrijd in Groningen, waarbij vele deelnemers thuis in beweging komen voor Groninger ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis.



Inmiddels hebben ook verschillende Groninger (oud-)topsporters zich gemeld om deel te nemen, waaronder Lonneke Uneken (wielrennen), Jolanda Langeland (schaatsen), Jochem Kamphuis (KNVB scheidsrechter eredivisie) en Martijn Keizer (wielrennen).



Pronkjewailspel



Het Pronkjewailspel is een gratis app waarmee het populaire Pronkjewailpad virtueel gewandeld kan worden. De app telt bewegingen en stappen en bepaalt daarmee het aantal kilometers dat de deelnemer heeft ‘gelopen’. Onderweg komt de deelnemer allerlei stempelpost tegen waar een vraag beantwoord moet worden om een stempel en punten op de digitale stempelkaart te verdienen. Middels de ‘DOE-activiteiten’ leren deelnemers Groningen op een (inter)actieve en digitale manier kennen – ook in coronatijd.



Thuiswedstrijd voor het goede doel



Het Pronkjewailspel wordt in het weekend van 9 en 10 mei feestelijk gelanceerd met de ‘Thuiswedstrijd in Groningen’. Op zaterdag 9 mei om 9:00 uur Mirjam Wulfse, gedeputeerde van de provincie Groningen, en Koen Schuiling, burgemeester van de gemeente Groningen, het Pronkjewailspel officieel. De app is dan ook vanaf dat moment beschikbaar in de appstores.



Iedereen wordt uitgedaagd om in de daaropvolgende 36 uur een zo groot mogelijke afstand af te leggen op het (virtuele) Pronkjewailpad – voor een goed doel. Het Pronkjewailspel wordt in het openingsweekend gekoppeld aan de Groningen Toerisme Coöperatie, een organisatie die ondernemers in de vrijetijdssector ondersteunt. Er wordt verslag gedaan op de Facebookpagina van het Pronkjewailpad en deelnemers delen hun ervaringen via de hashtag #Pronkjewailspel. De Wandelkrant Te Voet houdt op een speciale webpagina de tussenstand tussen verschillende deelnemers bij. Daarnaast worden er prachtige prijzen uitgedeeld.



Na de opening

Er hebben zich inmiddels al vele deelnemers aangemeld voor het openingsweekend. Meedoen kan nog steeds! Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het formulier op www.pronkjewailspel.nl en ontvangen dan alle praktische informatie. Er zijn maar liefst 110 prijzen te verdienen! Liever geen Thuiswedstrijd maar wel thuis bewegen? Na het openingsweekend blijft het Pronkjewailspel gratis beschikbaar in de App- en Playstore.

