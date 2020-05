Verslag van het ommetje rond Oudeschans

OUDESCHANS– Vanmorgen maakten wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt, samen met Ooldrik Modderman, een wandeling door Oudeschans, Klein Ulsda en Koude Hoek. Hieronder het verslag door Ooldrik Modderman.

Wandeling Oudeschans-Klein Ulsda-Koudehoek 10 km wo 06-05-2020.

Westerwolde wandelen fit in corona tijd toch maar weer het wandelen oppakken, dan maar alleen wandelen. Hopelijk komen er weer betere tijden. Eltjo had een route bedacht omgeving Oudeschans, met diverse afstanden 3,7 en 10 km. Voor iedereen wat wils. Ook eraan gekoppeld een fotowedstrijd.

Route: De wandeling ging vanuit Oudeschans richting paden langs boerenland en sloot. Richting Hamdijksterweg ( Hamdijk) naar een gemaal. Onderweg zag ik al vele reeën. Na gemaal ging je over de dijk (ja en dat was wat door het hoge gras/brandnetels). Op de dijk in het hoge gras vloog in eens eend weg en ja ik liep naar de plek en ja hoor 4 eendeneieren in een nest in het hoge gras. (zie foto). Verder ga je over de dijk langs de Westerwolde Aa en kom je bij de brug (wordt nog hersteld) Klein Ulsda. De route volgde verder over de dijk naar de Uiterdijksweg (ook hier zag ik weer veel reeën). Toch heb ik de route iets anders genomen want de dijk wordt enigszins saai en wilde ook wel iets meer van Klein Ulsda en Koudehoek zien. Dus ben ik na de brug gewandeld door een steegje met vele huizen/woningen ’t Molenlaantje en Koudehoek-Bultsterweg en kom je zo weer op de Uitersdijksweg richting Oudeschans. In Oudeschans nog de wandelroute vervolgt van 2,5 km.

Bezienswaardigheden: Om deze vesting te bezoeken maakt het niet uit in welke jaargetijde een wandeling is het meer dan waard. De wandeling ging kriskras door Oudeschans en langs de Punt en door de Koudehoek. Er is veel te zien/beleven met mooie historische monumenten en landerijen.

Oudeschans (Gronings: Olscha(a)nze),vroeger Bellingwolderschans genoemd. De eerste bewoning op de plaats van Oudeschans ontstond toen in het midden van de 16e eeuw een zijl werd aangelegd in de Westerwoldse Aa. In 1593 legde graaf Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg rond het zijl een vesting. Deze schans die toen aan de Dollard lag, werd aanvankelijk de Bellingwolderschans genoemd, maar na aanleg van de Nieuweschans in 1628 kwam meer en meer de naam Oudeschans in zwang. In 1657 werd Spitland ingedijkt waardoor de schans niet langer bij de Dollard lag. Bovendien werd de loop van de Westerwoldse Aa verlegd, zodat die niet meer door de vesting en het inmiddels ontstane dorp liep maar door de grachten eromheen. In 1672, tijdens de Hollandse Oorlog, waren er veel gevechten rond het dorp. Eerst werd de Oudeschans veroverd door de troepen van de bisschop van Münster Bernard van Galen. Daarop werd de schans weer heroverd voor de stad Groningen door Carl van Rabenhaupth de 18e eeuw werd de vesting verwaarloosd en in 1814 werd de schans bij Koninklijk besluit uit de 2e Linie van de Eems opgeheven en werd deze ontmanteld. Tijdens de ruilverkavelingen na de Tweede Wereldoorlog werd de Westerwoldse Aa recht getrokken en 700 meter naar het westen verlegd waardoor de grachten niet meer in verbinding stonden met deze waterloop .Aan het eind van de twintigste eeuw werden de resten van de schans duidelijker herkenbaar gemaakt waardoor het karakter van oude vestingplaats weer werd versterkt.

Piekenier waar komt dit vandaan: Een piekenier is een soldaat bij de infanterie. De piekeniers waren uitgerust met een houten piek, die vijf of zes meter lang kon zijn en een rapier (korte degen). Met de piek moest een aanval te paard worden afgeslagen.

De Garnizoenskerk uit de 17e eeuw en de Pastorie uit de 18e eeuw samengebracht onder een dak en dat is een zeldzaamheid in Nederland.

Het Kruydenbastion was een verdedigingswerk waar ooit een Kruithuis stond.

Begraafplaats van oudsher gelegen in het Dodenbastion.

Twee monumentale boerderijen: Wapen van Oudeschans(1770) en Alandsheem (1875).

Voormalig telefoon-annex wachthuisje de Pottenkaaste naast voormalige Schoolmeesterwoning.

En dan mogen we niet vergeten de Ophaalbrug aan de westzijde van de vesting.

Een dichtgeslibde oude kolk geeft haar geheimen prijs

Kolken zijn restanten van dijkdoorbraken die in Oost-Groningen zijn veroorzaakt door het woelige water van de Dollard. Ze kunnen wel tien meter diep zijn. De Oudeschanskerkolk is ontstaan tijdens de Allerheiligenvloed op 1 november 1570, de ergste watersnoodramp van Nederland. Huiveren bij de kolk in Oudeschans

Oudeschans – Spookt het bij de kolk van Oudeschans? Volgens de overlevering wel. Sinds het ontstaan van de waterpoelen, gaan er verhalen rond over duivels, heksen en ‘witte wieven’.

Diepe waterpoelen: Kolken liggen al eeuwenlang in het Groninger landschap, als diepe waterpoelen die zijn ontstaan tijdens een overstroming van De Dollard. Vanaf dat moment dateren ook de volksverhalen. Koetsen zijn er met paard en al in verdwenen en het licht van hun lampen wordt nog steeds gezien. Zwarte handen hebben mensen de kolk ingetrokken en vanuit het water klinken nog altijd stemmen. In vele mythen en sagen, spelen kolken een rol.

Kolkenmysterie: Ook in Oudeschans leeft het kolkenmysterie. Vooral sinds het IVN een project startte om de kolken weer zichtbaar te maken, door ze uit te baggeren en te onderzoeken. Dat leverde dit jaar een schat aan materiaal op, waaronder een reusachtige schoen. Het verhaal gaat dat die toebehoorde aan een monsterachtige sluiswachter die na een onbeantwoorde liefde, is verdronken in de kolk. Sindsdien zou het er spoken.

Verslag/Foto’s gemaakt door: Ooldrik Modderman



Voor de foto’s/album klik hier.

Westerwolde wandelen fit namens Els/Eltjo en Ooldrik