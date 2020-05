Inwoner Oldambt aangehouden voor gooien vuurwerkbom Beerta

BEERTA – In verband met het gooien van een vuurwerkbom in de nacht van 25 op 26 april 2020 in Beerta is een 36-jarige inwoner van de gemeente Oldambt aangehouden.



In de nacht van zaterdag 25 april 2020 op zondag 26 april 2020 omstreeks 01.45 uur is een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid bij een woning aan de Hannie Schaftstraat in Beerta. De dader vluchtte na het incident op een zwarte scooter in de richting van de Torenstraat/Schoolstraat in Beerta.

De politie heeft in verband met dit incident een 36 jarige inwoner uit de gemeente Oldambt aangehouden. Relationele problemen zouden van het gooien van de vuurwerkbom de oorzaak zijn. De ontploffing veroorzaakte veel schade en onrust. Het onderzoek loopt nog.

Bron: politie Oldambt