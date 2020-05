DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Kluse

Gistermiddag zijn bij een ongeval op de Steinbilder Straße twee personen zwaargewond geraakt.

Een 73 jarige man zag gistermiddag om vijf uur bij het verlaten van een parkeerplaats aan de Steinbilder Straße een VW Caddy, die in de richting Kluse reed, over het hoofd. Om een aanrijding te voorkomen trapte de 34 jarige bestuurder van de VW hard op de rem en week vervolgens uit naar andere weghelft. Daar botste hij frontaal tegen een tegemoetkomende personenauto van het merk Dacia. De 43 jarige bestuurder daarvan en de bestuurder van de VW Caddy raakten bij de aanrijding ernstig gewond. De 73 jarige veroorzaker van het ongeval bleef ongedeerd.

De VW Caddy en de Dacia kunnen als verloren worden beschouwd.

De weg is tot negen uur afgesloten geweest voor bergingswerkzaamheden.

Meppen

Gistermorgen heeft een stuk bos aan de Helter Damm in Meppen in brand gestaan. Het vuur werd om zeven uur ontdekt. De brandweer van Meppen had de brand snel onder controle. Hierdoor werd voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Hoe de brand is ontstaan is onbekend.

Lähden

Tussen vrijdag en zondag is vanaf een omheinde tuin met daarin een vijver een noodstroomaggregaat, een tuinslang en gereedschap gestolen. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Weener

Vandaag is aangifte gedaan van een wisseltruc, die op 2 mei om 19.42 uur bij een supermarkt in Weener plaats vond. De dader was in eerste instantie als klant in de winkel. Bij het afrekenen vroeg hij aan de caissière of ze een biljet van 200 euro kon wisselen. Zij voldeed aan dit verzoek en gaf de man twee biljetten van 100 euro.

Hiermee was de zaak niet afgedaan. De man vroeg steeds weer of ze geld wou wisselen en leidde de caissière ondertussen voortdurend af. Daarbij ging hij op een andere plek staan en deed ongemerkt een greep in de kassa. Daarna vroeg hij aan de caissière of hij zijn biljet van 200 euro terug kon krijgen en verliet de zaak.

Later toen de kassa’s geteld werden kwam de diefstal aan licht. Er ontbrak een behoorlijk bedrag. De politie verzoekt getuigen van deze wisseltruc contact op te nemen.