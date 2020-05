Verdwijnt de oranje container uit het straatbeeld van de gemeente Westerwolde?

WESTERWOLDE – Mogelijk verdwijnt de oranje container voor plastic, blik en drankpakken (p.m.d.) uit het straatbeeld van de gemeente Westerwolde.

Gisteravond lanceerde wethouder Henk van der Goot het grondstoffenplan voor 2021-2026. Dit voorstel houdt in dat er in 2021 bij de huishoudens geen voorscheiding meer plaats vindt. Zowel het restafval en de p.m.d. moet dan in de grijze container. Het wordt dan bij de afvalverwerker gescheiden. Hiervoor moet dan door de inwoners van Westerwolde naast het vast tarief een bedrag per lediging worden betaald.

Deze discussie speelde vorig jaar ook. In december werd toen besloten in het kader van de harmonisatie voor alle huishoudens van Westerwolde een vast tarief in rekening te brengen. Inwoners van de voormalige gemeente Bellingwedde hoeven niet meer per lediging van de grijze en groene containers te betalen.

Per 1 januari 2021 eindigt het contract wat de gemeente heeft met de SOZOG. Ze moeten (kunnen) dan in zee gaan met een andere afvalverwerker. Volgens van der Goot heeft de gemeente het oog laten vallen op Omrin. Deze afvalverwerker haalt volgens de wethouder 75% aan grondstoffen uit het afval. Dit is volgens de wethouder meer dan de huidige afvalwerker doet. Daar komt bij dat, mocht gemeente Westerwolde met Omrin in zee gaan, ze aandeelhouder worden van deze afvalverwerker, waarbij ze zeggenschap krijgen in het bedrijf en meedelen in de winst.

Het voorstel riep gisteravond in de Raadscommissievergadering veel vragen op, met name over het bedrag wat de inwoners van Westerwolde de komende jaren gaan betalen. Wethouder van der Goot beloofde een berekening te maken en deze aan de gemeenteraad te presenteren. Op 27 mei zal tijdens de Raadsvergadering hierover meer duidelijkheid komen.

U kunt HIER de vergadering terugkijken