Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 7 mei 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt ook vandaag een vrijwel onbewolkte dag met heel veel zon, en vanmiddag een paar kleine stapelwolken. Er is ook maar een zwakke veranderlijke wind, de temperatuur stijgt vanochtend naar 12 tot 14 graden, het maximum voor vanmiddag is 16 tot 18 graden.

Vanavond en vannacht komt er hoge bewolking opzetten en daar gaan we morgen mee verder. Dan is het af en toe bewolkt, maar in principe is het nog vrij zonnig. Warm ook morgen: maximum rond 21 graden en een zwakke veranderlijke wind.

Zaterdag is daarop weinig verandering, zondag komt er een noordenwind met 14 graden en een regenbui, begin volgnde week is het 10 tot 11 graden met opklaringen en enkele regen- of hagelbuien.