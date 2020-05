WILDLANDS heropent de poorten

EMMEN – WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is zeer verheugd dat na overleg met de Veiligheidsregio en burgemeester Eric van Oosterhout het park toestemming heeft gekregen om weer gasten te ontvangen.

Dierenparken zien er prachtig uit in deze tijd van het jaar, alles groeit en bloeit en het is dé tijd van veel jonge dieren. Het dierenpark staat dan ook te popelen om bezoekers weer een leuke dag uit te kunnen aanbieden! Samen met de Club van Elf (Nederlandse Dag Attracties) heeft de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) het protocol ‘Veilig Samen Uit’ opgesteld. Het protocol biedt drie garanties omtrent de anderhalve meter afstand tussen huishoudens, goede informatievoorziening en extra hygiënemaatregelen. ‘Veilig Samen Uit’ zal, in afstemming met de veiligheidsregio’s gerealiseerd worden in de dierentuinen.

Natuurlijk is Wildlands verheugd dat zij weer gasten kan gaan verwelkomen in het park, maar realiseert zich ook dat het voor bezoekers wel enig aanpassingsvermogen vraagt. Vóór de officiële heropening zullen er nog testdagen plaatsvinden, onder andere met abonnementhouders. Vanaf nu worden de voorbereidingen in versneld tempo doorgezet zodat Wildlands per maandag 25 mei 2020 gereed is met alle nodige maatregelen. Directeur Erik van Engelen: “We zijn blij dat we de deuren weer mogen openen. Iedereen heeft nu meer dan ooit dagrecreatie nodig na weken thuis te zijn geweest. Maar we blijven ons bewust van de bijzondere omstandigheden waaronder dit gebeurt.”

Drie garanties

Het protocol ‘Veilig Samen Uit’ biedt drie garanties:

Anderhalve meter afstand. Voldoende en heldere informatie is aanwezig door middel van begrijpelijke instructies en bewegwijzering.

Extra hygiënemaatregelen worden getroffen.

Uitsluitend online ticketverkoop

Allereerst is het belangrijk om de website en sociale media pagina’s van Wildlands goed in de gaten te houden. Daar wordt gecommuniceerd onder welke voorwaarden gasten, vanaf 25 mei, welkom zijn. De verkoop van tickets zal uitsluitend online plaatsvinden. Mensen moeten dus vooraf een plaats reserveren. Het maximum aantal toegelaten gasten per dag zal sterk gereduceerd worden om aan de anderhalve meter afstand tussen huishoudens te kunnen voldoen.

Wat betekent het verder voor de gast?

Voor de reguliere gasten is het misschien even wennen, omdat het park er op sommige plaatsen iets anders uitziet. Het vraagt net als bij de supermarkten soms wat

aanpassingsvermogen. Getraind personeel is zichtbaar aanwezig om uitleg te geven. De communicatie is duidelijk, met speciaal op de situatie toegespitste signing. Daarnaast zijn extra hygiëne maatregelen getroffen. Contactpunten worden vaker schoongemaakt en centrale desinfectiepunten zijn aanwezig.

Wij zijn er klaar voor!

WILDLANDS is er klaar voor weer gasten te ontvangen. “Wij verheugen ons erop onze bezoekers weer een heerlijk dagje uit te kunnen bieden,” aldus Erik van Engelen.

Ingezonden