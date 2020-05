751 km nonstop op de mountainbike door Drenthe

DRENTHE – Ramses Bekkenk combineert Drenthe 200, Bartje 200 en Hunebedden 350 in 75ONE Challenge.

Drenthe staat bekend om de mogelijkheid jezelf fysiek uit te dagen op de mountainbike via tochten als de Drenthe 200. KMC biker Ramses Bekkenk gaat met de 75One Challenge de ultieme test met zichzelf aan. In deze solorit combineert hij drie van Drenthe’s meest extreme uitdagingen tot een totale rit van 751 km. De start is op donderdagochtend 14 mei.

Drenthe 200, Bartje 200 en Hunebedden 350 staan op zichzelf al bekend als tochten waarin het uiterste gevraagd wordt van de deelnemers. Maar het is niet alleen lijden. Tijdens de tochten kunnen ze genieten van een adembenemend parcours door het prachtige Drentse landschap.

Bekkenk daagt zichzelf al jaren uit door nieuwe wedstrijden over de hele wereld op te zoeken. Door het Coronavirus zoekt hij de uitdaging dit keer dichterbij huis. ‘Ik ben de rondjes door Noord Holland wel zat en aangezien er geen wedstrijden zijn, besloot ik een doel te stellen voor een mooie lange solorit om mens en materiaal te testen. Ik was op zoek naar een mooie omgeving waar dit goed kan, aldus Bekkenk. “Na deze gedachte met mijn teammanager Martin Schuttert besproken te hebben, kwam hij met het idee van de 75One Challenge. Rob van Baak van Bolane, die de Drenthe 200 en Bartje 200 organiseren, heeft de route voor ons in kaart gebracht. Ik start en finish bij Hotel Wesseling in Dwingeloo en zal bij de finish een rondje om het hotel rijden voor de laatste missende kilometer om op 751 kilometer uit te komen. Om de 100 kilometer heb ik een stop gepland om te eten en te drinken en van kleding te kunnen wisselen”.

De tocht is een knipoog naar de 36One Challenge in Zuid-Afrika, waarbij 361 kilometer gereden wordt in maximaal 36,1 uur. Bekkenk wist vorig jaar deze tocht voor de derde keer op rij te winnen.

Ingezonden door Marketing Drenthe