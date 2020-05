DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

In de nacht van woensdag op donderdag zijn kratten met flessen gestolen bij een zaak aan de Brinkerweg in Haren. De politie is op zoek naar getuigen.

Börger

In de nacht van maandag op dinsdag is op een inrit aan de Edith Stein Ring in Börger een personenauto uitgebrand. Het vuur werd door de brandweer van Börger geblust.

Bij de brand raakte ook een van de muren van een woning ernstig beschadigd. De bewoners bleven ongedeerd.

De politie gaat uit van brandstichting en heeft de zaak in onderzoek.

Papenburg

Dinsdagmiddag is op de rotonde in de Deverweg/Am Stadtpark een 21 jarige fietser aangereden. Het slachtoffer en de bestuurster van de betrokken auto kwamen een schadebedrag overeen. Dit bedrag werd meteen door de automobiliste voldaan. Nu blijkt dat de fietser alleen maar een lichte verwonding heeft aan zijn rechter knie is men op zoek naar de betereffende automobiliste en eventuele getuigen.

Weener

Gisteravond is tussen zes uur en half twaalf ingebroken bij een geparkeerde auto. Deze stond aan de Kreuzstraße. De daders sloegen een van de zijramen in en stalen uit de midden-console een portemonnee met daarin geld, bankpasjes en een identiteitsbewijs.

Stapelmoor

Gistermiddag is tussen elf en twaalf uur een onbekende automobilist met zijn auto tegen een knie-hoge muur gebotst. Dit gebeurde bij het achteruitrijden op de Hauptstraße in Stapelmoor, ter hoogte van nummer 28. De muur raakte ernstig beschadigd. De veroorzaker is doorgereden, zonder gegevens achter te laten.