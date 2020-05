Pagefestival breidt uit naar drie dagen

STADSKANAAL – Ook het Pagefestival in Stadskanaal valt dit jaar ten prooi aan de coronacrisis. Maar volgend jaar komt het Kanaalster festival sterker terug dan ooit: het wordt voor het eerst een driedaags festival. Dat heeft het bestuur deze week besloten.

Heel lang was het Pagefestival – toen nog Pagepop – een zondagmiddag- en avondfestival. Sinds enkele jaren vindt het gratis toegankelijke festival plaats op zaterdag en zondag. En van een muziekfeest is het uitgebreid tot een breed cultureel festijn. Wat bleef was de gratis entree.

En nu zet de groei dus door naar een driedaags festival, voor het eerst van 18 tot en met 20 juni 2021. “Uitbreiding naar drie dagen lag al langer in de strategische planning van ons festival”, vertelt voorzitter Nico Wiersema. “We vinden volgend jaar een mooi moment om dit definitief uit te rollen, we willen het extra leuk maken als compensatie voor alle gemiste evenementen van dit jaar.”

Line-up

Het boeken van de artiesten voor Pagepop 2020 was al vergevorderd, toen bekend werd dat het festival dit jaar geen doorgang kan vinden. De vrijwilligers die zich bezighouden met de programmering hebben de geboekte artiesten benaderd met de vraag of ze dan in 2021 willen komen spelen. De headliners Pé & Rinus, De Kraaien, Professor Nomad The Cure Session en ook Ralph de Jongh hebben dit inmiddels toegezegd. Allen Yip Rock heeft afgezegd, dit in verband met een buitenlandse tournee op dat moment. “Met de rest van de artiesten zijn wij nog in gesprek”, zegt Jan Martens namens de Pagefestival-organisatie. “Maar als de voortekenen niet bedriegen, kunnen wij nog veel meer van de voor dit jaar vastgelegde artiesten volgend jaar verwelkomen. En dat is geweldig, want we hadden een programmering in de planning om je vingers bij af te likken.”



Kijk voor meer informatie op www.pagefestival.nl .

Ingezonden