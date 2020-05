Reactie CDA Westerwolde op open brief fractie Ecologisch Alternatief

O p 28 april jl. ontving onze fractie via Westerwolde Actueel een open brief van de fractie Ecologisch Alternatief (voorheen Partij voor de Dieren). Graag reageren wij middels deze “open” reactie op deze brief.

CDA Westerwolde streeft in het besluitvormingsproces naar een zo groot mogelijk draagvlak onder alle inwoners van onze mooie gemeente Westerwolde. Wij zijn voorstander van een actieve rol van inwoners in de voorbereiding op besluiten. De maatregelen in het kader van de Coronacrisis zorgen ervoor dat we op andere wijze ons werk moeten doen en ook op een andere wijze onze contacten moeten onderhouden met inwoners om goed geïnformeerd te worden over de verschillende standpunten die er zijn. Op basis van een afweging van de standpunten en op basis van het algemeen belang van onze gemeente komt onze fractie tot een besluit. Ons verkiezingsprogramma is daarin richtinggevend.

De manier van het online-vergaderen brengt een eigen dynamiek met zich mee. Op afstand van elkaar en toch ook op een vreemde manier meer verbonden met elkaar. Tijdens de eerste online raadsvergadering merkten we dat onze whats-app niet stil stond. Terwijl de vergadering vorderende werden vanuit onze achterban en het publiek vragen gesteld, die direct door onze fractie aan de orde konden worden gesteld. Een bijzonder positieve ervaring! Ook de reacties van het publiek die live mee luisterde met de Raadsvergadering waren over het algemeen positief, “goed te volgen, zakelijk en begrijpelijk” is de feedback die wij terug hebben gekregen.

Het standpunt van de fractie Ecologisch Alternatief dat het ondemocratisch zou zijn, kunnen wij niet ondersteunen. Ook de oproep om de discussie over raadsbesluiten via het medium Westerwolde Actueel actief te voeren ondersteunen wij niet. Onze fractie houdt vast aan de werkwijze die wij altijd hanteren, namelijk in direct contact met inwoners om meningen actief op te halen. Hiervoor organiseren we als fractie, afhankelijk van het onderwerp, ook inwonersbijeenkomsten om gezamenlijk het gesprek aan te gaan. Of men nu voor of tegen een voorstel is, het gesprek is voor ons een belangrijk middel om enerzijds informatie op te halen en anderzijds om te onderzoeken wat het draagvlak is voor een besluit. De opgehaalde informatie bespreken en bediscussiëren we in onze steunfractie (die open is voor wie maar wil aanschuiven). Zo nodig leggen we onze besluiten en onze standpunten toe in de media (facebook en pers). We vinden het belangrijk dat inwoners begrijpen op basis van welke argumenten wij tot een besluit zijn gekomen.

W ij wensen de nieuwe fractie Ecologisch Alternatief een goede doorstart binnen onze gemeenteraad. Communiceren middels open brieven in de media heeft echter niet onze voorkeur, laten we in het vervolg gewoon rechtstreeks communiceren. Gaat veel sneller!

Fractie CDA Westerwolde