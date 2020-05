Statenfractie GroenLinks Groningen: De economie in de provincie Groningen na de pandemie

GRONINGEN – Verandert onze economie na de Corona crisis? ‘Ja’, zegt GroenLinks Statenlid Melissa van Hoorn. ‘We hebben gezien hoe kwetsbaar onze economie is, doordat we afhankelijk zijn van producten vanuit de hele wereld en dat kan en moet anders en beter. Beter voor de inwoners, ondernemers en het milieu.’

We willen natuurlijk graag dat onze lokale Groningse ondernemers er ook na de crisis nog zijn. Dat kunnen we doen door groenten en fruit bij de lokale groenteboer en brood bij de bakker te kopen. Die bedrijven gebruiken dan grondstoffen of producten uit onze provincie. Ze maken, ontwikkelen en verkopen het hier. Eet een patatje gemaakt van aardappelen uit de Groningse grond van de snackbar om de hoek. Deze smaakt extra lekker omdat de lokale economie er beter van wordt!

Als zulke bedrijven ook het afval regionaal kunnen verwerken en hergebruiken dan noemen we ze circulair. Duurzaam en milieuvriendelijk. In 2050 moeten alle bedrijven in Nederland circulair zijn. ‘De consument kan hier enorm bij helpen door lokaal en duurzaam te kopen,’ aldus Melissa van Hoorn.

Ook de overheid zal een steentje moeten bijdragen. Volgens GroenLinks kan dit door meer bekendheid te geven aan wat circulaire economie is, door een kennisplatform circulaire economie voor bedrijven op te richten en door bedrijven in de regio te stimuleren meer lokaal in te kopen en te produceren. Daardoor kunnen we na de Corona crisis stappen zetten in de goede richting, voor ondernemers, inwoners en het milieu.

Ingezonden door: Statenfractie GroenLinks Groningen