Treant start met digitale consulten

REGIO – Zorgverleners van Treant kunnen vanaf deze week beeldbellen met hun patiënten. Ook is de module ‘eConsult’, bedoeld voor medisch berichtenverkeer binnen het patiëntenportaal, onlangs in gebruik genomen. Twee digitale communicatiemiddelen waarmee veilig en simpel informatie tussen arts en patiënt kan worden uitgewisseld.

Videobellen via FaceTalk en eConsult in mijnTreant zijn, naast het telefonisch consult, wettelijk toegestane, veilige alternatieven voor een consult op een ziekenhuislocatie. Marjan van der Pol, als Manager Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de poliklinieken: ‘Een positief effect van de coronacrisis is dat we deze technologische ontwikkelingen versneld hebben ingevoerd. Dat maakt dat we nu vernieuwende concepten aanbieden om poliklinische consulten te laten plaatsvinden, waarbij de patiënt het ziekenhuis niet hoeft te bezoeken. De ervaringen tot nu toe zijn goed.’

Voor veel patiënten is het prettig om niet naar het ziekenhuis toe te hoeven komen als het niet echt noodzakelijk is. Ook al heeft Treant met de screeningstenten bij de drie ziekenhuislocaties veel aandacht voor veiligheid, toch heeft het vermijden van grote groepen mensen de voorkeur om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.

Voor FaceTalk kan de patiënt de gratis app downloaden, bijvoorbeeld op een mobiele telefoon of een tablet. eConsult wordt al gebruikt via www.mijnTreant.nl en is vanaf eind volgende week ook beschikbaar via de mijnTreant-app.

Meer informatie over deze nieuwe vormen van patiëntencommunicatie is te vinden op de website: www.treant.nl/contact.

Ingezonden