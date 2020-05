Twee Blauwe Vlaggen voor Jachthavens Blauwestad

BLAUWESTAD – In Jachthaven Havenkwartier Blauwestad wappert vanaf vandaag voor het eerst een blauwe vlag. Deze vlag is het symbool van een internationale milieu-onderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aangetoond hebben duurzaam, schoon en veilig te zijn.

Directeur Erik van Dijk van Blauwe Vlag Nederland kwam de vlag vanochtend overhandigen aan havenmeester Janneke Brouwer en eigenaar Thijs Huisman van Jachthavens Blauwestad. In verband met het coronavirus werd er geen uitgebreide ceremonie gehouden.

Twee havens

Met het behalen van de Blauwe Vlag in ​Havenkwartier Blauwestad ​ mocht Jachthavens Blauwestad dit jaar ​twee keer ​ deze prestigieuze milieu-onderscheiding in ontvangst nemen. In Jachthaven Midwolda werd de Blauwe Vlag voor het eerst gehesen in 2019. Dit jaar heeft de haven in Midwolda het keurmerk opnieuw behaald. In totaal kent de provincie Groningen slechts vier jachthavens met de Blauwe Vlag.

Duurzaam watersportbedrijf

“De Blauwe Vlag past perfect bij ons streven om een duurzaam watersportbedrijf te zijn”, zegt Thijs Huisman van Jachthavens Blauwestad. “Om aan de criteria van Blauwe Vlag te voldoen hebben we geïnvesteerd in extra veiligheidsmaatregelen in de havens, zoals reddingsboeien en brandblussers. Ook op het gebied van duurzaamheid hebben we flinke stappen gezet. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden, lampen zijn vervangen door LED en er worden uitsluitend milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruikt.”

Elektrische sloepen

Havenmeester Janneke Brouwer is ook blij met de Blauwe Vlag in “​haar ​ ” jachthaven en voegt toe: “Vanaf komend weekend is onze ​bootverhuur ​ ook extra duurzaam. We hebben namelijk twee volledig elektrische sloepen aangeschaft. Heerlijk stil en beter voor het milieu!”.

Over Blauwe Vlag

Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale milieu-organisatie gevestigd in Denemarken.



Meer informatie over De Blauwe Vlag is te vinden op: ​www.blauwevlag.nl

Ingezonden door Huninga’s Watersport

Foto’s: Sabina Theijs