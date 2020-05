Zwemlessen Zwemschool Henny de Groot maandag weer van start

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 7 mei 08.00 uur. Door John

Eerst even mistig of nevelig, maar vanaf 9 uur zal dit snel oplossen. We krijgen dan zonnig weer, met hooguit wat sluierwolken. Het wordt een warme dag met een maximumtemperatuur die rond 20 – 21°C komt te liggen en de wind is daarbij zwak uit het noorden.

Morgen opnieuw zonnig en warm met maxima rond 23°C, flinke zonnige perioden en een matige wind uit het noordoosten.

Zondag treedt er een snelle verandering op in het weer. Eerst is het nog even vrij zonnig, bij 17-18 graden. In de middag bewolkt met wat lichte (mot)regen en een vrij krachtige noordenwind. Maandag en dinsdag maximaal 11-12 graden met overwegend droog weer en een afwisseling van bewolking en zon.