Bejaarde fietsster aangereden; politie zoekt doorrijder in donkere auto

TRIPSCOMPAGNIE – Vanmiddag vond even voor half drie een ongeval plaats op de Tripscompagniesterweg in Tripscompagnie.

Twee oudere dames fietsten over de kruising toen één van de vrouwen werd aangereden door een automobilist in een donkere auto. De vrouw kwam door de aanrijding ten val. Hierbij raakte ze gewond aan haar hoofd. De bestuurder is doorgereden na de aanrijding. Of de automobilist de aanrijding niet heeft opgemerkt, of dat deze bewust is doorgereden is vooralsnog niet bekend.

Ondanks dat meerdere mensen getuige waren van de aanrijding, is er helaas geen kenteken bekend. Ambulancemedewerkers hebben de vrouw onderzocht. Ze raakte lichtgewond, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de vrouw naar huis gebracht in haar woonplaats Hoogezand. Ook de fiets is door de politie thuisgebracht.

Tekst en foto’s:

Dennie Gaasendam, DG-Fotografie Veendam