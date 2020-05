Brand schuur Westerlee snel onder controle

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 8 mei 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

ZONNIG EN WARM

Het wordt ook vandaag een zonnige dag, met af en toe een beetje hoge bewolking maar vooral veel zon. En met de zon wordt het ook wat warmer: gisteren werd het 21 graden, vandaag is de maximumtemperatuur 24 graden. Daarbij staat er een zwakke veranderlijke wind, later een matige noordoostenwind.

Vannacht is het nog vrij helder, de temperatuur daalt geleidelijk tot 11 graden. Morgen is er vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen, maar veel zal dat niet zijn. Het wordt in het begin van de middag nog 20 tot 22 graden, maar daarna daalt het naar 13 of 14 graden. En er komt een krachtige noordenwind op gang, windkracht 5 tot 6 aan het einde van de middag.

Maandag en dinsdag is het daarna echt koud met maximum van 9 a 10 graden en maandag nog een flinke noordenwind. Er is kans op een regen- of hagelbui, maar veel zijn dat er niet en regelmatig zijn er opklaringen. Vanaf woensdag is het 11 tot 16 graden, en het blijft tot het volgende weekend vrijwel droog.