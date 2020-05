Groningse bibliotheken vieren Annie M.G. Schmidt-week met activiteiten voor jong en oud

GRONINGEN – Wie is niet grootgebracht met de eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt? Otje, Minoes, Jip & Janneke, Pluk van de Petteflet. Iedereen kent wel een verhaal. Van 18 tot en met 22 mei doen de Groningse bibliotheken mee aan de Annie M.G. Schmidt-week. Vijf dagen lang kun je online meedoen aan activiteiten voor jong en oud.

Een smakelijke wedstrijd…

Maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 mei kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar meedoen aan opdrachten rondom de karakters van Annie M.G. Schmidt. Weet jij welke personages we zoeken? Bekijk de video’s en maak kans op een smakelijk verrassing!



De video’s worden geplaatst op de Facebookpagina van Biblionet Groningen.

Voorlezen voor peuters en kleuters

MIAUW! WOEF! Hé, kijk! Daar heb Siepie en Takkie! Ze komen luisteren naar het voorleesverhaaltje. Luister jij ook mee? Woensdag 20 mei leest Michelle om 10.00 uur voor uit de verhalen van Jip en Janneke. Via een livestream kan je meedoen én meezingen met de liedjes. En vandaag mag je knuffel óf huisdier ook meeluisteren, want we lezen dierenverhalen voor.

Wil je meedoen? Meld je aan via bieblab@biblionetgroningen.nl en dan sturen we je de informatie over deze livestream.

Voorlezen voor senioren

Een feest der herkenning! Dat wordt het speciale voorleesuurtje voor senioren. Op woensdagmiddag 20 mei om 16.00 uur kun je meeluisteren naar de verhalen en gedichten van Annie M.G Schmidt. Van de Familie Doorsnee tot spin Sebastiaan, we nemen luisteraars mee naar de tijd toen heerlijk nog het langst duurde.

Wil je meedoen? Meld je aan via bieblab@biblionetgroningen.nl en dan sturen we je de informatie over deze livestream.

Leestips op de radio

Van 18 t/m 22 mei geven medewerkers van Biblionet Groningen dagelijks een boekentip in het radioprogramma Babbette op Noord. Deze week hebben alle tips te maken met de boeken van Annie M.G. Schmidt.

Ingezonden