DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermiddag is om half twee een oudere dame beroofd van haar handtas. Het slachtoffer liep met haar rollator in de Mühlenstraße in Weener toen zij van achteren werd benaderd door een onbekend persoon. Deze greep haar handtas, die aan haar rollator hing, en ging er te voet vandoor. In de tas zat onder anderen contant geld en een horloge.

Meppen

Bij een bouwplaats aan de Berßener Straße in Meppen zijn maandag een partij dakgoten gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Papenburg

Gisteravond heeft brand gewoed in een garage aan de Betlehem in Papenburg. De brandweer van Obenende had het vuur snel onder controle en wist overslag naar het woonhuis te voorkomen. De garage, met daarin een personenauto, raakte ernstig beschadigd. Over de oorzaak en de hoogte van de schade is niets bekend.