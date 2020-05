V.V. Veelerveen start nieuw voetbalseizoen weer met een eerste elftal

In de winter van 2019 moest de voetbalvereniging Veelerveen noodgedwongen het eerste elftal terugtrekken uit de competitie. Tussentijds vertrek van een aantal leden en buitenlandse stages gaven de vereniging geen andere keuze. Nu, anderhalf jaar later, is de club zeer verheugd dat er het komend seizoen weer een eerste elftal staat!

Plan slagen

Drie mannen, die de club een warm hart toedragen, zetten een plan op papier, zochten sponsoren om dat plan te financieren en voerden gesprekken met betrokkenen. Geerd Dekker, René Haaijer en Folko Koolhof zagen dit weekend hun plan slagen: er is voldoende draagkracht om weer met een volwaardig eerste elftal te starten in de vijfde klasse.

Genoeg in de breedte

Eigen leden zijn geënthousiasmeerd, een aantal vertrokken spelers komt weer terug en er is handjevol nieuwelingen. Genoeg mensen in de breedte voor een serieus team. Bijkomstig voordeel is dat er het volgend seizoen ook nog een JO18 is, die zo alle gelegenheid krijgt om voorzichtig te proeven aan het seniorenvoetbal.

Vijfde klasse

Na de zomervakantie vangen de trainingen aan. Met de nieuwe trainer worden nog gesprekken gevoerd. Maar dat V.V. Veelerveen weer mee zal doen in de vijfde klasse is een voldongen feit en daar is de club maar wat trots op!

Ingezonden