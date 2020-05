Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 10 mei 09.00 uur. Door Jules Gernaerdt

AFKOELING OP KOMST

Het is vanochtend nog vrij rustig weer met af en toe zon en de temperatuur kan stijgen tot ca. 20 graden. Maar vanmiddag komt er een matige tot krachtige noordenwind op gang, waardoor de temperatuur zal dalen naar 12 of 13 graden. Er is vanmiddag veel bewolking en verspreid valt er wat regen.

Vanavond kan plaatselijk ook wat regen vallen. Vannacht en morgen zijn er opklaringen maar vooral morgen ook buien, en daarbij is kans op onweer. Minimum vannacht rond 5 graden, maximum morgen rond 11 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordenwind (windkracht 4 tot 5, vlagen van windkracht 6).

Dinsdag is er minder wind maar er vallen nog wel enkele buien. Daarna is het overwegend droog, maar het blijft later in de week redelijk fris met 12 tot 15 graden.