Ondernemersvereniging Vlagtwedde en Dorpsbelangen Vlagtwedde maken zich hard voor behoud zwembad

VLAGTWEDDE – Ondernemersvereniging Vlagtwedde en Dorpsbelangen Vlagtwedde maken zich hard voor het behoud van zwembad Parc Emslandermeer.

Het pand waar o.a. het zwembad in huist op Parc Emslandermeer staat te koop. Onzeker is of de gemeente Westerwolde dit wil aankopen. Indien dit niet gebeurt, zal het zwembad moeten sluiten. Dit is een groot gemis voor Vlagtwedde en omgeving.

Ondernemersvereniging Vlagtwedde en Dorpsbelangen Vlagtwedde vinden het belangrijk dat deze voorziening behouden blijft. U ook? Stem dan vóór behoud van het zwembad in Vlagtwedde.



Het beslissingsmoment in de gemeenteraad over de toekomst van het zwembad Parc Emslandermeer komt steeds dichterbij…



Laat daarom NU uw stem horen!



