Succesvolle moederdagactie World Servants Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Vanmorgen werden in Musselkanaal en omgeving 186 Moederdagontbijtjes bezorgd.

Paula, Julian, Harma en Jasmijn, hopen in de zomer van 2020 naar Malawi te gaan om er twee klaslokalen en een verschoningsruimte voor meisjes te bouwen. Zo kunnen de kinderen daar ook naar school en goed onderwijs krijgen.

Om hiervoor geld in te zamelen bezorgden zij vanmorgen, in samenwerking met De Schaapsberg 186 Moederdagontbijtjes in onder anderen Gieterveen, Ter Apel, Musselkanaal en Sellingen. Om half 5 vanmorgen werden de eieren gestoomd en verse broodjes gebakken. Een bijna militaire operatie, zo omschrijft Anja Hartlief van De Schaapsberg het, die samen met haar man niets aan het toeval wou overlaten. Aan deze actie werkten 13 vrijwilligers mee. De opbrengst voor het goede doel is 420 euro.

Met de Moederdag actie en giften ondersteunen ze actiegroep World Servants Musselkanaal, die met World Servants bouwt aan verandering. World Servants wil mensen enthousiast maken om iets voor een ander te betekenen. Jaarlijks werken zo’n 800 vrijwilligers mee in een ontwikkelingsproject van partnerorganisaties in Ontwikkelingslanden. Ze bouwen in Afrika, Azië of Latijns Amerika mee aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar, maar ook de jongeren zelf veranderen. Dat noemt World Servants bouwen aan verandering.

Meer informatie vindt u op: www.worldservants.nl/musselkanaal

Foto’s: André Dümmer