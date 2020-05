Basisschoolleerlingen voor het eerst weer naar school

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 11 mei 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

KOUDE DAGEN

Door een sterke noordenwind wordt het een vrij koude dag met een middagtemperatuur van slechts 10 a 11 graden. Maar het weerbeeld is nog redelijk, want er zijn veel opklaringen. Wel is er in de loop van de middag en vanavond wat meer bewolking en er is ook kans op een bui, dus helemaal droog is het vandaag niet.

Morgen is er eerst weinig verandering met opklaringen en een bui, morgenmiddag is het bewolkt met af en toe regen en -opnieuw- 10 a 11 graden. Minimumtemperatuur vannacht rond 3 graden. De wind draait naar noordwest en is matig.

Woensdag is ook een bui mogelijk. Maar donderdag en vrijdag is het droog, al blijft het aan de frisse kant met 11 tot 13 graden.