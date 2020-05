Rommelmarkt scouting Ter Apel afgelast

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 12 mei 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

VEEL MINDER WIND

Er is vandaag een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Daarmee zijn er vanochtend nog opklaringen en het is overwegend droog, maar vanmiddag en vanavond is er duidelijk meer bewolking en dan is er kans op een paar regenbuien. Het is in ieder geval een frisse dag voor half mei, want de maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden.

Maar er is dus minder wind en ook morgen waait het niet hard: windkracht 2 tot 4 uit het noorden. Er komen weer meer opklaringen maar later is er opnieuw kans op wat regen. Minimum vannacht rond +1 graad, maximum morgen rond 12 graden.

Ook donderdag en vrijdag is het ca. 12 graden in de middag, maar het is vrij zonnig en droog. In het weekend gaan de middagtemperaturen omhoog naar 13 tot 15 graden.