Geen Zwarte Pieten meer bij intocht Sinterklaas in Stad Groningen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 13 mei 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

EEN BEETJE REGEN

Het wordt een bewolkte ochtend, en er is een periode met regen en motregen te verwachten. Het waait nog niet hard en de temperatuur stijgt later in de ochtend naar 9 a 10 graden. Vanmiddag blijft er eerst kans op een bui met vrij veel bewolking, in de namiddag en vanavond is het droog met brede opklaringen. De maximumtemperatuur is vandaag 12 graden, de wind draait naar het noorden en wordt matig.

Vannacht en morgen is het vrij helder en morgen dus vrij zonnig. Vannacht daalt het naar +3 graden, morgenmiddag wordt het ongeveer 12 graden.

Vrijdag en in het weekend blijft er vrij veel zon, maar af en toe is er meer bewolking maar het blijft droog. Vrijdag is het nog maar 13 graden, in het weekend wordt het 15 tot 18 graden.