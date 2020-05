Aanpak Europalaan van start

STADSKANAAL – Het college is akkoord met het ontwerp Aanpak Europalaan in het centrum van Stadskanaal. Begin juni start de aannemer met de werkzaamheden.

De nieuwe Europalaan wordt sfeervoller, groener en moderner. Het ontwerp is gemaakt door landschapsarchitect Frans Beune. De input voor het ontwerp is ontstaan uit ideeën van inwoners, ondernemers en marktkooplieden. In twee ontwerpbijeenkomsten hebben zij hun ideeën over de Europalaan op ‘moodboards’ kunnen aangeven en toelichten. In februari 2020 is het uiteindelijke ontwerp gepresenteerd en goedgekeurd. Naast de ontwerpavonden zijn er ook enquêtes gehouden. Wethouder Goedhart Borgesius: “De kracht van het ontwerp is dat het is gemaakt in samenwerking én in overeenstemming met verschillende partijen. Op naar een meer compact en aantrekkelijk centrum!”

Ontwerp Europalaan

Op de nieuwe Europalaan komt een hoge rij bomen, waar het publiek met gemak onderdoor kan lopen. De marktkramen kunnen op zaterdag aan weerszijden van de bomen staan. Onder de bomen komen zitbanken, fietsparkeerplaatsen en voor de markt: aansluitpunten voor stroom. De ruimte buiten de rij bomen is helemaal obstakelvrij gehouden om vrachtwagens ruimte te geven om goed te kunnen manoeuvreren.

“De combinatie van de nieuwe bomen, bestrating en zitmogelijkheden geeft de Europalaan een gezellige sfeer. Het zal ervoor zorgen dat mensen er wat langer willen blijven”, aldus de landschapsarchitect Beune.

De huidige karakteristieke bomen blijven staan, maar de boompodia er omheen worden kleiner. Verder blijft er genoeg ruimte over voor terrassen en winkelend publiek. Het originele bestratingsmateriaal wordt hergebruikt en voor 20 procent vermengt met een mengeling van donkere nieuw gebakken klinkers. Hierdoor krijgt de Europalaan een rustieke uitstraling. De bestrating ligt straks allemaal op hetzelfde niveau, zodat het plein goed toegankelijk is voor kinderwagens en rollators

Centrumvernieuwing

De Aanpak Europalaan is onderdeel van het project Centrumvernieuwing. De gemeente werkt hierin samen met verschillende partners om het centrum van Stadskanaal aantrekkelijker te maken. Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd om te voorkomen dat het hele centrum in één keer “op de kop” staat. Zo blijft het centrum altijd goed en veilig bereikbaar. Samen maken we werk van het centrum! Meer informatie? www.centrumvernieuwing.nl

