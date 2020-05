Gemeentebelangen Oldambt: ‘gemeenteraad buitenspel gezet in herindelingsdiscussie’

OLDAMBT – De gemeente Veendam wil niet langer ambtelijk samenwerken met de gemeente Pekela. Dit was voor Pekela aanleiding om een verkenning uit de voeren naar de positie van Pekela in de regio. Deze verkenning is uitgevoerd door voormalig wethouder Frank de Vries. De Vries heeft gesprekken gevoerd met de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Veendam en Oldambt. Gemeentebelangen Oldambt vindt dat het college heeft nagelaten de gemeenteraad hierin te betrekken.

Brief aan de gemeenteraad

Alweer enkele jaren geleden heeft de Commissie Jansen geadviseerd om een ‘A7-gemeente’ te vormen, bestaande uit Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Oldambt. Deze A7-variant is uiteindelijk niet gerealiseerd. Oldambt bleef zelfstandig en de andere gemeenten vormden de gemeente Midden-Groningen.

Mocht het herindelingsvraagstuk in de toekomst weer aan de orde komen, dan vindt het college het logisch dat weer naar de A7-variant wordt gekeken, zo blijkt uit een brief aan de raad. Dit impliceert dat de gemeente Pekela niet in beeld is.

Gemeenteraad buitenspel

Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen: ,,Het advies van de Commissie Jansen is tot stand gekomen tijdens een vorige raadsperiode met een andere politieke samenstelling van de raad dan nu het geval is. Voorafgaand aan het verkennend gesprek had het college de raad daarom naar zijn mening over de A7-variant en de positie van Pekela moeten vragen. Immers, wie zegt dat de huidige raad daar nog net zo over denkt? Bovendien druist de handelwijze van het college in tegen de van toepassing zijnde wetgeving waarin een expliciete taak voor de raad is neergelegd.”

In vertrouwen informeren

Verder staat in de brief dat het college de raad in vertrouwen over de kwestie had willen informeren. Ger Klein hierover: ,,Openheid en transparantie zijn wat ons betreft kernbegrippen in politiek Oldambt. Slechts in uitzonderlijke gevallen dient de raad achter gesloten deuren te worden geïnformeerd. Van zo’n uitzonderlijk geval is hier geen sprake.”

Gemeentebelangen heeft over de kwestie schriftelijke vragen bij het college ingediend.

