Gemeenteraad zet fysieke vergadering om naar digitale vergadering

PEKELA – De gemeenteraad van Pekela heeft besloten om de raadsvergadering van dinsdag 19 mei 2020 om te zetten naar een digitale vergadering via Microsoft Teams. De vergadering is voor belangstellenden te volgen via een livestream. De gemeenteraad wil op deze wijze het goede voorbeeld geven richting inwoners om zo de gezondheidsrisico’s voor een ieder te beperken. De vergadering start om 19:30 uur.

Raadsvergadering via Microsoft Teams te volgen via livestream

Voor alle belangstellenden is het mogelijk om de raadsvergadering digitaal te volgen via een livestream. De link naar de livestream staat dinsdag 19 mei op de website, www.pekela.nl.

Agendapunt 14 schuift op

Op de agenda voor de vergadering van komende dinsdag staat punt 14; ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor uitbreiding Zonnepark Doorsneeweg’. Dit agendapunt wordt opgeschoven naar de eerst volgende fysieke raadsvergadering. De raad vindt het niet wenselijk om dit punt digitaal te behandelen.

Geven van het goede voorbeeld

Burgemeester Jaap Kuin: ‘’De gemeenteraad vindt het belangrijk om het goede voorbeeld te geven richting inwoners. We moeten ons met elkaar aan de maatregelen houden om het coronavirus onder controle te krijgen’’.

Ingezonden