Internationaal Martini Orgelconcours 2020 gaat niet door

GRONINGEN – Een van de vele mooie culturele evenementen waarvan we deze zomer in Groningen zouden gaan genieten was de tweede editie van de International Martini Organ Competition Groningen. Dit groots aangepakte orgelconcours stond gepland voor 2 t/m 8 augustus. Maar door de crisis rondom het coronavirus heeft de organisator Stichting Groningen Orgelstad moeten besluiten om het concours twee jaar uit te stellen, tot de zomer van 2022.

Het concours wordt niet één maar twee jaar uitgesteld omdat in 2021 een ander groot orgelevenement op de planning staat in de stad Groningen, namelijk de achtste editie van het Schnitger Festival. Dit meerdaagse muziekfestival trekt altijd veel publiek, o.a. vanwege de cross-over concerten waarbij het orgel wordt bespeeld in bijzondere combinaties met andere artiesten of musici. Alvast voor de agenda: het Schnitger Festival 2021 vindt plaats van 14 t/m 17 oktober 2021. Bij het besluit om het concours twee jaar uit te stellen speelde ook mee dat er in 2021 al twee andere orgelconcoursen worden georganiseerd in Nederland: het Orgelfestival Holland (Alkmaar) en het Internationale Orgelfestival Haarlem. Het bestuur van Groningen Orgelstad was van mening dat drie van deze internationale orgelconcoursen te veel van het goede was.

Plannen Zowel de deelnemers als de internationale juryleden zijn inmiddels geïnformeerd over het besluit en de organisatie zal zich gaan buigen over nieuwe data. Zeker is in ieder geval dat de International Martini Organ Competition ook in 2022 een prachtige gelegenheid zal bieden aan het publiek om kennis te maken met en te genieten van de historische Groninger orgels. De plannen liggen al helemaal klaar: het wordt een week tjokvol muzikale events, met topconcerten van de internationale juryleden, masterclasses en orgelexcursies naar het Groninger ommeland. Bijzonder aan het Martini Orgelconcours is dat de deelnemers niet alleen solo hun talenten demonstreren, maar dat er ook een onderdeel ‘samenspel’ is. In deze ronde laten de organisten horen hoe zij samen met een orkest kunnen musiceren.

In Groningen heeft de aandacht voor het historische orgel, waarvan in de provincie opvallend veel unieke exemplaren staan, de laatste jaren een hoge vlucht genomen, mede dankzij de inspanningen van Stichting Groningen Orgelstad. Vorig jaar nog was er het muziekfestival ‘Groningen Orgelzomer 2019’ dat georganiseerd werd om de 300​e​ sterfdag van de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger te herdenken. Ruim 10.000 bezoekers kwamen hiervoor naar Groningen.

Wie meer wil weten over de Martini Organ Competition kan terecht bij de website https://groningen-orgelstad.nl​.

Ingezonden door Groningen Orgelstad