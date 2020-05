DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Door onbekende oorzaak is gisteravond rond half negen brand ontstaan in een opslagloods aan de Grecostraße in Meppen. In de loods stond een vuilniscontainer in brand. Hierdoor kwam de loods vol rook te staan.

De brand werd door 60 personen van de brandweer van Meppen en de bedrijfsbrandweer geblust. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 10.000 euro geschat.

Papenburg

De politie is op zoek naar een bestuurster van een blauwe BMW. Dit in verband met een ongeval die vorige week zaterdagavond om kwart over zeven op de Ölmühlenweg in Papenburg plaats vond.

De vrouw was onderweg in de richting van het Haubtkanal. In een bocht naar rechts kwam zij door onbekende oorzaak op de linker weghelft terecht. Een tegemoetkomende bestuurster van een Peugeot moest voor haar uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Hierbij knalde zij tegen een lantaarnpaal.

De bestuurster van de BMW is doorgereden. De politie is naar haar op zoek. De BMW had een kentekenplaat uit Leer.