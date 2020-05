Unieke gevelsteen gevonden op terrein steenfabriek Rusthoven

WIRDUM – Het Groninger Landschap heeft een bijzondere gevelsteen gevonden op het terrein van steenfabriek Rusthoven. Tijdens een onderzoek waarbij werd gekeken waar de grond van het terrein verontreinigd is, stuitten de onderzoekers op de steen.

Het blijkt te gaan om een gevelsteen die jarenlang ingemetseld is geweest in de gevel van het oude brandhuis van de fabriek. Toen het terrein in verval kwam en het oude brandhuis is ingestort is de steen zoek geraakt. Het Groninger Landschap had geen idee dat de gevelsteen nog intact was en is dan ook zeer verrast.

De steen is gemaakt door de Groningse kunstenaar Anno Smith. Op de steen staan vier jaartallen. Het eerste jaartal (1804) staat voor de oprichting van de steenfabriek, toen nog onderdeel van borg Rusthoven. Het laatste jaartal (1954) is het jaartal van het 150-jarige jubileum. Het personeel heeft toen de gevelsteen als cadeau aan de fabriek aangeboden. De andere twee data staan voor de wisselingen van eigenaren. De eigenaren staan ook met naam op de steen vermeld; Sissingh (1804), Uilkens (1836) en Van der Veen (1924).

Het Groninger Landschap is sinds begin 2019 eigenaar van de steenfabriek en het omliggende terrein. Rusthoven is de enige nog overgebleven steenfabriek met ringoven in de provincie Groningen. Het Groninger Landschap wil het stukje industrieel erfgoed dat herinnert aan de Groningse baksteenindustrie graag voor de toekomst bewaren en heeft het dankzij een particuliere gift aangekocht. Het plan bestaat, naast een grondige sanering en opruiming van het terrein, uit het conserveren van de ringoven, het beschermen van de aanwezige vleermuizen en het op een verantwoorde manier openstellen van het terrein. We bekijken of het mogelijk is de gevelsteen op het terrein van Rusthoven tentoon te stellen.

