Volleyballen en gymmen bij zwembad De Horsten

MUSSELKANAAL – Bij zwembad De Horsten kun je nu ook gymmen en volleyballen. Het zwembad gaat op 12 juni open.

Vanaf maandag 11 mei mogen de binnen- en buitenbaden weer worden opengesteld voor het publiek. Binnen sporten mag echter niet. Daarom heeft het bestuur van zwembad De Horsten, in overleg met de gemeente Stadskanaal, de ligweide beschikbaar gesteld voor buiten-sporten. MSK volleybal en MSK gym hebben aangegeven dat zij hiervan graag gebruik willen maken.

Verenigingen of scholen die eveneens gebruik van de ligweide willen maken kunnen een mail sturen naar zwembaddehorsten@gmail.com met vermelding van de naam van de vereniging of school, telefoon en naam van de contactpersoon. Een bestuurslid neemt dan zsm telefonisch contact met je op over de mogelijkheden en spelregels.

Het zwembad gaat volgens de bijgestelde planning open op 12 juni 2020. Vanaf 1 juni 2020 starten ze met de verkoop en uitgifte van de zwemabonnementen en 10-badenkaarten aan de kassa en kunnen de spaarkaarten van COOP worden ingeruild tegen een zwemabonnement of 10-badenkaart. Het liefst hebben ze dat het zwemabonnement of 10-badenkaart via de webshop van Zwembad de Horsten vooraf wordt besteld. Dit stelt de vrijwilligers in staat om de abonnementen vooraf gereed te maken en de toestroom aan de kassa zoveel mogelijk te beperken.

Om ervoor te zorgen dat de veiligheid voor zwemmers, vrijwilligers en personeel is geborgd, heeft de de zwembadbranche een protocol “Verantwoord zwemmen” opgesteld. (https://www.zwembadbranche.nl/protocol-verantwoord-zwemmen/ ) Hierin zijn de voorwaarden opgenomen waaraan Zwembad de Horsten moet voldoen om de veiligheid van de zwemmers en personeel te kunnen garanderen.

Bron: Zwembad De Horsten