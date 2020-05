Wedeka Kringloop Stadskanaal vandaag weer open

STADSKANAAL – Vanaf vandaag is de Kringloopwinkel van Wedeka in Stadskanaal weer open.

Wedeka Kringloop & Milieu opende maandag de winkels in Veendam en Ter Apel. Vanaf vandaag is ook de winkel in Stadskanaal weer open. De winkels waren vanwege de corona uitbraak gesloten.

In de winkels zijn de door het RIVM opgestelde maatregelen van toepassing. Zo kunnen in Veendam en Stadskanaal maximaal 20 en in Ter Apel maximaal 10 personen naar binnen, is het gebruik van een winkelmandje verplicht en geldt en minimale afstand tussen de personen 1,5 meter.

Brengen van spullen is mogelijk, maar dan alleen op afspraak. Voor meer informatie zie de website.

