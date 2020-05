Gert Engelkens voorgedragen als opvolger Laura Broekhuizen

WINSCHOTEN – De 49-jarige geboren en getogen Oldambtster Gert Engelkens is namens de PvdA voorgedragen als nieuwe wethouder. Hij volgt wethouder Laura Broekhuizen op, die onlangs aangaf de politiek te verlaten om Directeur/Bestuurder te worden van woningcorporatie Het Groninger Huis.

Engelkens is al bijna 15 jaar actief in de politiek. In 2010 kwam hij met een overweldigend aantal stemmen op een voorkeurszetel in de Raad terecht. In diezelfde politieke periode werd hij ook nog fractievoorzitter. Dit bleef hij tot 2015, waarna hij de overstap maakte naar de provinciale politiek. Op dit moment is hij voorzitter van de Statenfractie van de PvdA. De partij leverde een gedeputeerde in het nieuwe college.

“We zijn erg blij dat Gert het Oldambtster gemeentebestuur komt versterken. Hij kent het gebied, de opgaves en de dynamiek van Oldambt als geen ander”, zegt fractievoorzitter Hilbert Flokstra. “We kenden hem al als een zeer betrokken en integere persoonlijkheid maar waren alsnog onder de indruk van zijn brede dossierkennis, uiteraard versterkt door zijn ervaringen in de Staten. In combinatie met zijn nuchtere kijk op zaken denken we dat hij de ideale kandidaat is voor deze functie”.

Engelkens groeide op in Beerta en had daar naar eigen zeggen een “geweldige jeugd”. Voetbal en vrienden stonden centraal. Aan de Winschoter Scholen Gemeenschap (nu Dollard College) voltooide hij eerst de Havo en daarna het VWO. Een daaropvolgende rechtenstudie bleek niet bij hem te passen, waarna hij bij de PTT aan de slag ging. Nadat zijn loopbaan na een reorganisatie werd beëindigd, koos hij voor omscholing aan de Bestuursacademie en volgde verschillende modules binnen het Sociale Domein, zoals de Participatiewet en de WMO.



Engelkens: “Ik vind het een eer dat ik door de Fractie wordt voorgedragen en dankbaar voor het vertrouwen dat in mij wordt gesteld. Het Is een verantwoordelijke functie, vanwege de grote sociaal-economische maar ook financiële opgaven die er liggen. Ik heb er enorm veel zin in om in gezamenlijkheid met vele anderen te werken aan een vitaal en sociaal Oldambt, waarin perspectief is voor iedereen”

Engelkens zal nog voor het zomerreces worden voorgedragen aan de gemeenteraad, waarna hij geïnstalleerd kan worden.

