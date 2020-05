Biblionet Groningen start digitale boekenclub: Boekeloere

GRONINGEN – Woensdag 20 mei opent Biblionet Groningen op Facebook de boekenclub Boekeloere. Boekenliefhebbers kunnen in een eigen groep van alles delen en vinden wat met boeken te maken heeft. “We zien een hechte community voor ons waar boekenliefhebbers hun hart kunnen ophalen. We willen een Gronings tintje aan de community meegeven. Daarom zijn we blij dat cabaretier Arno van der Heijden meerdere bijdragen gaat leveren”, aldus Jacqueline Roelofs. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek kun je lid worden van de groep.

Het eerste boek dat zal worden besproken is Quarantaine van de Groningse schrijver Erik Betten. Het boek speelt zich in Groningen af als er door gaswinning een virus ontsnapt waardoor de provincie in Quarantaine moet. Het boek stond in de top 3 van meest geleende e-books in de provincie Groningen en zal door Arno van der Heyden met Erik Betten worden voorbesproken waarna leden van de community het boek samen gaan lezen.

De groepsleden krijgen een belangrijke rol. Ze kunnen zelf berichten plaatsen en mogen zelf nieuwe boeken aandragen. “Het is veel leuker om leden zelf te laten bepalen wat ze lezen. Het draait om de boekenliefhebbers! Leden zullen regelmatig zelf mogen stemmen welk boek ze willen lezen. Deze participatie is echt de kracht van een community als Boekeloere” aldus Jacqueline Roelofs.

De gedwongen sluiting in de coronaperiode was de directe aanleiding om Boekeloere te starten. Jacqueline Roelofs: “Toen we opeens dicht moesten kregen we veel begripvolle reacties, maar je hoorde er ook de teleurstelling in terug. Met de boekencommunity op Facebook willen we boekenliefhebbers meer dan boeken alleen geven.” Biblionet Groningen investeert de komende jaren verder in digitalisering om meer mensen aan bibliotheken te binden en geletterdheid te bevorderen.

Boekeloere is te vinden op https://www.facebook.com/groups/boekeloere

Ingezonden