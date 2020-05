NIEUWE PEKELA – Vanmiddag heeft de brandweer een buitenbrand geblust in Nieuwe Pekela.

De brandweer van Nieuwe Pekela werd vanmiddag om twintig over drie gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Rubenslaan. In de bosjes bleek houtafval in brand te staan. Mogelijk was er sprake van brandstichting.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie heeft de zaak in onderzoek.