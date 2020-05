Bronzen beeld De Scheuvelloper komt er

SCHEEMDA – Het college van de gemeente Oldambt heeft besloten het uitgekeerde verzekeringsbedrag te besteden aan een nieuwe “Scheuvelloper”.

Kunstenaar Marten Grupstra mag een nieuwe bronzen “Scheuvelloper” maken. De gemeenteraad van Oldambt heeft deze week besloten dat Grupstra het beeld, dat in 2018 is gestolen, mag vervangen. Hiervoor wordt het uitgekeerde verzekeringsbedrag van € 8.750 vrijgemaakt.

Het beeld zal worden voorzien van een beveiligingssysteem (GPS) en komt weer op het Botenpad, langs het Opdiep, vlak bij de Scheepsjagersstraatbrug in Scheemda te staan.

Geschiedenis van de Scheuvelloper

Begin 1987 werd Phil Verdult gevraagd een beeld te ontwerpen als ode aan de Oldambtrit, de schaatsklassieker over 100 kilometer natuurijs die in 1996 voor het laatst werd verreden. Hij noemde het 75 centimeter hoog beeld van een toerrijder: De Scheuvelloper. Voor de wedstrijdrijders kwam er een plaquette met daarop de data dat de Oldambtrit werd verreden en de namen van de winnaars.

Onder grote publieke belangstelling werden vlakbij de startplaats van de Oldambtrit het beeld en de plaquette op 23 mei 1987 door de toenmalige Commissaris van de Koningin: Henk Vonhoff en de burgemeester van Scheemda Aalje Post onthuld.

In de nacht van 7 op 9 december 2008 is het beeld van zijn sokkel gerukt. Het is niet teruggevonden. Ondanks dat de originele mal bewaard was, werd een andere beeldhouwer gevraagd een nieuw ontwerp te maken.(bron: Phil Verdult)

Eind 2009 kwam er een nieuw bronzen beeld, gemaakt in opdracht van de toenmalige gemeente Scheemda, door Marten Grupstra, thans wonende in Blijham. Het moest een ander soort beeld worden. Daarom heeft Grupstra een beeld gemaakt van een wedstrijdschaatser in een strak pak. Ook deze 1.40 m hoge Scheuvelloper herinnert aan de Oost-Groninger tocht der tochten die sinds 1954 zeventien keer is verreden. “Een scheuvelloper zoals een scheuvelloper hoort te zijn. Een sporter in actie, de blik naar voren”, aldus Grupstra. Het beeld werd toen o.a. door burgemeester Truida Jonkman onthuld.

Maar wederom waren er mensen die niet van andermans spullen konden afblijven. Ook dit beeld werd in augustus 2018 met geweld van zijn sokkel gerukt en verdween in de nacht.