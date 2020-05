De eerste Oost-Groningse bibliotheken zijn weer open

GRONINGEN – Deze week openden de eerste bibliotheken in Oost-Groningen weer de deuren. Blije bibliotheekleden konden niet wachten om een nieuwe voorraad boeken te lenen.



Om de veiligheid te kunnen waarborgen, gaan de bibliotheken van Biblionet Groningen gefaseerd open. Dat betekent dat de bibliotheken niet allemaal tegelijk open gaan en dat het aanbod in stappen terugkomt.

In de bibliotheken is het op dit moment alleen mogelijk om materialen te lenen en in te leveren. Zodra een bibliotheek weer open is, stopt daar de afhaalservice. De bezorgservice loopt vooralsnog gewoon door. Deze service is alleen voor mensen die tot de corona-risicogroep behoren en het huis niet kunnen of mogen verlaten.



Bibliotheken in Oost-Groningen

Afgelopen donderdag openden al de bibliotheken in Veendam, Finsterwolde, Oude Pekela en Stadskanaal. Een dag later konden de bibliotheekleden ook weer terecht in de bibliotheken van Winschoten, Midwolda/Oostwold, Onstwedde, Ter Apel en Vlagtwedde.

Maandag 18 mei en dinsdag 19 mei gaan de bibliotheken in Blijham en Bellingwolde weer open.



Op biblionetgroningen.nl/onze-bibliotheken-gaan-weer-open vind je per bibliotheek de tijdelijke openingstijden en het maximale aantal bezoekers dat is toegestaan.



Veiligheidsmaatregelen

Veiligheid staat voorop, dus houdt Biblionet Groningen zich aan de richtlijnen uit het protocol voor de bibliothekensector.

Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten de bibliotheekvestiging.

Kom alleen naar de bibliotheek of met maximaal 1 andere persoon uit je huishouden.

Kinderen onder de 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid.

Kom niet naar de bibliotheek als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°) of koorts.

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

Leen doelgericht boeken. Tip: bekijk vooraf online de collectie.

Pak geen boeken uit het schap, behalve als je het boek daadwerkelijk gaat lenen.

Schud geen handen.

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

Bij de entree staat een winkelmandje voor je klaar. Als de winkelmandjes op zijn, wacht dan even tot er weer een mandje beschikbaar is. Zonder winkelmandje kun je niet naar binnen.

Bij binnenkomst graag de handen desinfecteren. Er staat desinfectiemiddel klaar.

