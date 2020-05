Een stukje historie verdwijnt in Ter Apel

TER APEL – De autogarage Ten Kate aan de Viaductstraat 43 in Ter Apel sluit na twee generaties de deuren, want een opvolger is er niet. Het bedrijf is verkocht.

Reitse ten Kate werd geboren op 16-7-1947 in Musselkanaal. Hij heeft een opleiding gevolgd aan de LTS te Musselkanaal. Hij herinnert zich het mooie schoolgebouw aan de nog goed. Een grote school en een prachtig gebouw uit 1964, met achter in de hoek het praktijklokaal van autotechniek van de heer Steensma. Helaas is de school er niet meer.

Reitse werkte aanvankelijk bij de busmaatschappij GADO en runde daarna een autorijschool. Het garagebedrijf met tankstation is destijds opgericht door de vader van Reitse ten Kate. Het bedrijf had het dealerschap van het Franse automerk Simca. Tot 1994 had de garage ook een tankstation.

In de garage werden uiteenlopende werkzaamheden verricht. Van het repareren en onderhouden van auto’s tot het geven van rijlessen en van een taxibedrijf inclusief groepsvervoer tot een tankstation met een shop. Ook werd petroleum aan huis geleverd.

Het is vrijdag 15 mei 2020, kwart over vier. De laatste klant gaat de garage uit. Het is dochter Esther. Haar auto heeft een grote beurt gehad met een APK. “Zo dit was het dan”, zegt Reitse ten Kate (72) tegen zijn vrouw Aaltje (73), terwijl de dochter van de brug rijdt. “Het is mooi geweest”. Het metalen planbord op kantoor is nu leeg. Alles herinnert aan een mooie tijd van weleer. Een mooie tijd als garagebedrijf, de geur van olie, het gebruikte gereedschap en de smeerkuil. Veel onderscheidingen en oorkondes hangen aan de muur. We lopen er nog even bij langs, want het zijn er heel veel. Tijdens het ophalen van herinneringen komen veel mensen bloemen brengen, want ze hadden een vaste klantenkring.

Vanaf 1976 wonen Aaltje en Reitse in de woning naast het bedrijf. Ze zoeken nog een mooi plekje om hun hobby’s voor te zetten. “We hebben veel hobby’s, want stilzitten doen we niet”, zegt Reitse. Naast wandelen, tuinieren, sporten en schilderen is Reitse vrijwilliger van de Onstwedder Gaarv’n en van molen de Wachter in Zuidlaren.

Naast zijn werkzame leven is Reitse 32 jaar onafgebroken lid geweest van de vrijwillige brandweer in Ter Apel. Hij heeft veel branden geblust en andere noodzakelijke handelingen verricht die bij een brandweerkorps horen. Reitse heeft jaren geleden een Koninklijke Onderscheiding gekregen vanwege zijn werkzaamheden voor de vrijwillige brandweer in Ter Apel.

Op motorisch gebied was hij de specialist, omdat hij zeer technisch en inventief is. De prachtige brandweerwagen Fordson Thames, werd dan ook bij garage ten Kate gerestaureerd. Reitse zit al bijna sinds de aanschaf van de prachtige brandweerwagen in het BOPTA bestuur (restauratie brandweerwagen) en gaat hij nog elke zondagmorgen wandelen met een groep oude brandweer collega’s zoals Bert Rugge, Jan Vuurboom en Piet Drenth.

Eén keer per jaar maken ze in Duitsland een langere wandeltocht van twee dagen. Verder is Reitse op vrijwillige basis smid bij de Onstwedder Gaarv’n en bij molen de Wachter in Zuidlaren. Tevens geeft hij met enige regelmaat les in het smeden.

Op 13 januari 2018 werd Reitse door Prins Marc de 1e als Ridder in de Orde van de Kloosterkoe geslagen. Dit voor al zijn verdiensten die hij in achterliggende jaren voor de Ter Apeler gemeenschap heeft gedaan. Deze traditionele onderscheiding, wordt jaarlijks tijdens de zogenaamde Ridderavond in het Boschhuis uitgereikt door carnavalsvereniging De Kloosterwiekers. Het is een soort Koninklijke Onderscheiding van alle inwoners van ’t Klooster en de Wieke voor een zeer actieve man die altijd klaar staat voor een ander. Hij mag zich vanaf die tijd Zijne Excellentie De Carborateur noemen.

Tekst en foto’s: André Dümmer